Tuzla başvurusu onaylananlar ve reddedilenler! TOKİ TUZLA KURASI HAK KAZANANLAR LİSTESİ! 2+1 3+1 20.920 konut sonuç sorgulama ekranı...

50 BİN KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK



TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edecek.



İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.