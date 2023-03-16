Bu ay SSK, Bağkur, 4C, Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? Tahsis nosuna göre maaş ödeme takvimi! Mart ayı emekli maaşları YATTI MI 2023?
Emekli maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere geçen ay emekli ve memur maaşları erken ödenmişti. Mart ayı içinde de maaşların erken ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı?İşte detaylar.
Emekli, memur maaş ödeme tarihleri, araştırılmaya başlandı. Şubat ayında maaşlar erkene çekilmişti. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? İşte detaylar...
Emekli maaşı ödeme takvimi merak ediliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle emekli aylık ödemeleri öne alınmıştı. Ancak maaşların Mart ayında erken ödenip ödenmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...
SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde,1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve son olarak 0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.