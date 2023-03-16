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Haberler Ekonomi Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

32 günlük mevduat faizi, mevduat hesabı sahiplerinin para yatırma işlemini 32 gün boyunca kilitledikleri ve bu süre boyunca bankadan bir faiz ödemesi aldıkları bir tür mevduat hesabıdır. 32 günlük mevduat hesabı genellikle kısa vadeli bir yatırım olarak görülür ve daha uzun vadeye sahip hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar.

takvim.com.tr
16.03.2023 12:10 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:10
Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat hesapları, tasarruf sahiplerinin bir bankada paralarını güvenli bir şekilde saklamalarına, kazanç sağlamalarına ve gerektiğinde paralarına erişmelerine olanak tanır. Mevduat hesapları genellikle vadeye bağlı olarak faiz ödemesi yaparlar. Bu faiz oranı, yatırım tutarına ve vade süresine göre belirlenir. Bu anlamda haberimizde en fazla mevduat veren bankaları listeledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

32 Gün Vadeli 100.000 TL Mevduat

Akbank
Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.290 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,50
Net Kazanç
2.290 TL

Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Odeabank
Yeni Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.165 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç

Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Burgan Bank ON
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.332 TL
Yıllık Faiz Oranı
%28,00
Net Kazanç
2.332 TL

Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Anadolubank
Renkli Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
102.332 TL
Yıllık Faiz Oranı
%28,00
Net Kazanç
2.332 TL

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