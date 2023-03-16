Para parayı çeker! Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat hesapları, tasarruf sahiplerinin bir bankada paralarını güvenli bir şekilde saklamalarına, kazanç sağlamalarına ve gerektiğinde paralarına erişmelerine olanak tanır. Mevduat hesapları genellikle vadeye bağlı olarak faiz ödemesi yaparlar. Bu faiz oranı, yatırım tutarına ve vade süresine göre belirlenir. Bu anlamda haberimizde en fazla mevduat veren bankaları listeledik.