Türk'ü de yabancısı da Antalya diyor! İlk 5 ayda 4 milyon kişi Antalya'yı ziyaret etti

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Antalya ilk 5 ayda 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Antalya'ya en çok ziyaretçi 974 bin 272 ile Almanya'dan gelirken Rusya 857 bin 862 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 451 bin 341 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.
Antalya yılın ilk 5 ayında 4 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı.
Turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı rekorunu tazeleyen Antalya, ilk 5 ayda 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçi sayısına ulaştı.