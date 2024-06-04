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Ticaret Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi

Fahiş fiyatla kararlı mücadelesine devam eden Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde denetim yaptı. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 12:40 Güncelleme 04 Haziran 2024, 12:40
Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi 1

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın cebine göz dikenlere ceza yağdırmaya devam ediyor. Meclis'ten geçen fahiş fiyat düzenlemesiyle olduğundan daha yüksek fiyata satış yapan birçok işletme ağır cezalara çarptırılmaya başladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, bayramları fırsat bilenlere Kurban Bayramı denetimi yaptı. Birçok ilde eş zamanlı yapılan fahiş fiyat denetiminde etiketler tek tek kontrol edildi. İşte o illerden bazıları:

Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi 2

SAMSUN

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Samsun'daki marketlerde fiyat ve etiketlere yönelik denetim yaptı.

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimlerinde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını incelendi, etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi 3

Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, denetimlere aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Turpçu, "Fiyat etiketleriyle ilgili olarak kasa ve etiket arasında herhangi bir fark olup olmadığı hususlarında denetimlerimizi icra ediyoruz. Tabii bu denetimlerimizi sadece bu alanda yapmıyoruz. Özellikle ulusal yerel zincir marketlerde meyve ve sebze reyonlarıyla ilgili olarak da etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ürünlerdeki künyeler üzerinden de ürünlerin nerede üretilip kimin ne kadar fiyata sattığını ve bu kapsamda da o ürünler üzerinde faiş fiyat artışı olup olmadığı hususlarında denetimlerimizi icra ediyoruz." dedi.

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