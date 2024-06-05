4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! BİM'de art arda fiyatlar düştü! Ev hanımları buna bayılacak

Bim aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar hız kazandı. Bim, 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma günleri satışa sunacağı aktüel ürünleri müşterilerine duyurdu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar Bim müşterilerini bekliyor. Aktüel ürünler arasında, elektronik meraklılarının ilgisini çekecek katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, tripod ve powerbank gibi birçok ürün yer alıyor. İşte Bim tarafından sunulan indirimli ürünlerin tam listesi ve detayları...
BİM aktüel ürünler fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Bim, her hafta müşterilerine birbirinden farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu hafta da 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma günleri satışa sunulacak aktüel ürünler duyuruldu.
BİM AKTÜEL 4 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL
Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL
Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL
Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL
Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL