4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! BİM'de art arda fiyatlar düştü! Ev hanımları buna bayılacak

Bim aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar hız kazandı. Bim, 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma günleri satışa sunacağı aktüel ürünleri müşterilerine duyurdu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar Bim müşterilerini bekliyor. Aktüel ürünler arasında, elektronik meraklılarının ilgisini çekecek katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, tripod ve powerbank gibi birçok ürün yer alıyor. İşte Bim tarafından sunulan indirimli ürünlerin tam listesi ve detayları...