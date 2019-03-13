Türkiye'nin insansız kara araçları "mini askerler" sahaya çıktı!

SSB, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı. Hafif sınıf kategorisinde 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Aracı olarak toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabilen, atılabilir, 1 kilogramdan hafif, uzaktan kumandalı araçlar geliştirilmesi istendi.