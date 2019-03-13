Türkiye'nin insansız kara araçları "mini askerler" sahaya çıktı!
Türk savunma sanayisinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı.
Türk savunma sanayisinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.
SSB, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı. Hafif sınıf kategorisinde 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Aracı olarak toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabilen, atılabilir, 1 kilogramdan hafif, uzaktan kumandalı araçlar geliştirilmesi istendi.
2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Aracı olarak toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebilecek, atılabilir, merdiven çıkabilir, 3 kilogramdan hafif, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabilen, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak kullanılan ürünler talep edildi.
3. Seviye İnsansız Kara Aracı olarak ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanlarının operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabilen, merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıyabilen, yarı otonom, uzaktan kumandalı çözümler istendi.