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Türkiye'nin insansız kara araçları "mini askerler" sahaya çıktı!

13.03.2019 11:51

Türk savunma sanayisinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı.


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