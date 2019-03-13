Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın resmi olarak açılacak. Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'nın ardından hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan Ankara Şehir Hastanesinde, 104 bin poliklinik ve 17 bin acil muayenenin yanı sıra 2 bin 815 ameliyat yapıldı.

13.03.2019 16:06 - Son Güncelleme: 13.03.2019 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





