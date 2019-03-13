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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın resmi olarak açılacak. Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'nın ardından hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan Ankara Şehir Hastanesinde, 104 bin poliklinik ve 17 bin acil muayenenin yanı sıra 2 bin 815 ameliyat yapıldı.

13.03.2019 16:06 - Son Güncelleme: 13.03.2019 16:34
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak hastane ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'dan sonra hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Sağlık kampüsü tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, günlük 30 bine yakın hasta kabulü öngörülüyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan hastane bünyesinde, ilk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji kuleleri hizmete açıldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Hasta kabulüne başlandığı günden itibaren 104 bin poliklinik ve 17 bin acil muayenenin yanı sıra 2 bin 815 ameliyat yapıldı. Hafta içi günlük 7 bin muayene, günlük ise 600 acil muayene gerçekleştirildi.

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