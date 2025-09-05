Türkiye'nin "enerjisi" için çok önemli! Bakan Bayraktar Soma'da açıkladı: Üretim artacak

Soma'nın Türkiye'nin enerjisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye bugün yerli kömürden elektrik üretiminde yaklaşık 7 bin 500 megavatlık kurulu güce sahip. Biz bu santrallerimizde hem çalışan işçilerimiz hem madenlerde çalışan toplam 27 bin kişilik doğrudan istihdama katkı sağlayan önemli bir alandan bahsediyoruz. Elbette bunun yan kollarıyla beraber on binlerce insana ve onların aileleriyle 100 binlere hitap eden çok önemli bir alandayız. 2030 yılına kadarlık bir alım programından bahsediyorum. Türkiye'de bu santrallerde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını 7,5 dolar sentlik bir alım garantisi üzerinde çalışıyoruz. Programımızın son aşamasına geldik ve bu sayede inanıyorum ki bu santraller uzun bir süre daha çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir teşvik programı. Bunu son haline getirdik. Bu programımızın içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak kömür santrallerini de teşvik ediyoruz."