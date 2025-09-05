Türkiye'nin "enerjisi" için çok önemli! Bakan Bayraktar Soma'da açıkladı: Üretim artacak

"SOMA SANTRALİ'NİN BACASINI TEKRAR TÜTTÜRECEĞİZ"
Soma Termik Santrali'nde bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bayraktar, burada onunla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:
"Bu santral gerek arz güvenliği açısından, gerek Türkiye'nin dışa bağımlılığını düşürmemiz açısından fevkalade önemli ama Soma için çok çok hayati. Buradaki yaklaşık 13 bin insan burada doğrudan istihdam altında. Şunu söyleyeyim biz inşallah Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Ama gözüken şu, Soma'da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Dolayısıyla bu santral daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah bu ay içerisinde hayata geçirmiş oluruz ve yeni oyuncuyla yeni işleticiyle bir anlamda Soma yoluna devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."