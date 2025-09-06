PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları zirveye koşuyor! İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişle dikkat çeken gram altın, 5 bin TL sınırına yaklaştı. Yatırımcıların merakla beklediği soruların yanıtı A Haber'e konuşan para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, 2026 yılı için altın fiyatına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gelecek yıl için tahminler…

Gram altın son günlerde üst üste rekorlar kırarken, yatırımcılar haftanın kapanışını ve gelecekteki fiyat hareketlerini merak ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Memiş, '2026 yılında gram altın 6 bin TL'ye ulaşabilir, şaşırmayın' diyerek kritik öngörülerini paylaştı.

ALTINDA YATIRIMCIYA NE KAZANDIRDI?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi değerlendirdi. Buna göre, gram altın Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda 4 bin 794 TL seviyesinde işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 588 dolar seviyesine ulaştı.

Yılbaşında gram altın 3 bin 50 TL seviyesindeydi. Son yükselişle birlikte dün 4 bin 803 TL'ye kadar çıkan gram altın, sadece 8 ayda yatırımcısına gram başına 1.753 TL kazanç sağladı. Ons altın ise yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlamış, dün itibarıyla 3 bin 600 dolara çıkarak 977 dolarlık artış gösterdi.

İslam Memiş, altındaki bu hızlı yükselişi jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ekonomik belirsizliklerle ilişkilendirdi. Uzman, bu faktörlerin altın fiyatlarının yıl boyunca yeni rekorlar kırmasına ve agresif yükselişler göstermesine neden olduğunu vurguladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da tüm zamanların rekorunu kırdı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar ve özellikle 2026 yılında altın fiyatlarında yeni rekorlar beklediğini açıkladı. Memiş, "Bu yıl sonuna kadar gram altın için hedefimiz 5 bin TL, ons altın içinse önce 3 bin 650, ardından 3 bin 750 dolar seviyeleri" dedi.

Ancak asıl dikkat çeken tahmin 2026 yılına ilişkin: Amerika Merkez Bankası Fed'den 2026 yılında en az 5 faiz indirimi beklediklerini belirten Memiş, bunun ons altını 4 bin dolara, devamında 4 bin 250 dolara, gram altını ise önce 6 bin, ardından 6 bin 500 TL seviyelerine taşıyabileceğini vurguladı.

Memiş, bu uyarının özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar ve geç kalan yatırımcılar için geçerli olduğunu söyledi. "Altın fiyatlarında 2026'da yeni rekor denemeleri görmeye devam edeceğiz. Bugünkü piyasa koşulları ve gelişmeler bunu işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

ALTINI OLANLAR DİKKAT

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla birlikte, piyasalar Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar muhtemelen iki kez daha faiz indireceğini öngörüyor. Bu gelişme, altın fiyatlarına yeniden destek sağladı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın tarafında kısa süreli dinlenme döneminin sona erdiğini belirterek, "Haziran sonunda üçüncü dalış trendi bitti, Temmuz'da yatırımcılara güzel alım fırsatları verdi. Kademeli yükselişler ise hala devam ediyor" dedi.

Memiş, önümüzdeki haftalarda zaman zaman kar satışları ve fiyat düzeltmeleri görülebileceğini vurgularken, yatırımcılara uzun vadeye odaklanmaları tavsiyesinde bulundu. "Elinizde altın varsa ve acil nakde ihtiyacınız yoksa, ev ya da araba almayacaksanız, altını elde tutmaya devam etmek en doğru seçenek" ifadelerini kullandı.

FİZİKİ ALTINA SAHİP OLMAK ARTIK DAHA DEĞERLİ

Altın, dünya genelinde hem yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafından yoğun talep görmeye devam ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Merkez bankaları adeta çılgınlar gibi altın stokluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da geride kalmadı ve bölgesinin en fazla altın stoklayan merkez bankası unvanını aldı" dedi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde altın rezervleri sıralamasında 12. sıradan 10. sıraya yükseldi. Özellikle Kafkaslar ve Çin'in fiziki altına olan talebinin sürdüğünü belirtti.

Memiş, altının değerinin jeopolitik gerilimler ve ekonomik krizler nedeniyle artmaya devam ettiğini vurguladı. "Dünyada dolardan uzaklaşan ülkeler var. Geçen yıl rezerv para olarak doların dolaşımı yaklaşık yüzde 80 iken, son verilerle bu oran yüzde 46'ya kadar geriledi. Yerine altın alınıyor" dedi.

FİZİKİ ALTINA SAHİP OLAN SON NESİLİZ

Altın artık sadece güvenli bir liman değil, altına dayalı dijital para sistemlerinin de gündemde olduğunu ifade eden Memiş, vatandaşlara fiziki altınlarının değerini bilmeleri gerektiğini hatırlattı: "Fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Her geçen yıl maliyetler artıyor, alım gücü azalıyor. Bu yüzden fiziki altınlarınızı korumalısınız."

Memiş ayrıca, merkez bankalarının ve ülke yönetimlerinin insanları fiziki altından uzaklaştırmak için çeşitli hamleler yapabileceğine dikkat çekti. Londra'da yakın zamanda açıklanması beklenen dijital altın sistemi ve fiziki altınlara gelebilecek yeni vergiler, bankaların kasa kiralama modelini sonlandırması gibi gelişmelerin de altının önemini artıracağını belirtti.

Türkiye'nin fiziki altına kolay ulaşabilen bir ülke olduğunu hatırlatan Memiş, "Bu durumu bir fırsata çevirmek ve geleceğe hazırlık yapmak gerekiyor. Altın, hem güvenli bir liman hem de enflasyona karşı vatandaşın değerini koruyan bir araç olmaya devam ediyor" dedi.