Altın fiyatları zirveye koşuyor! İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı

FİZİKİ ALTINA SAHİP OLAN SON NESİLİZ
Altın artık sadece güvenli bir liman değil, altına dayalı dijital para sistemlerinin de gündemde olduğunu ifade eden Memiş, vatandaşlara fiziki altınlarının değerini bilmeleri gerektiğini hatırlattı: "Fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Her geçen yıl maliyetler artıyor, alım gücü azalıyor. Bu yüzden fiziki altınlarınızı korumalısınız."
Memiş ayrıca, merkez bankalarının ve ülke yönetimlerinin insanları fiziki altından uzaklaştırmak için çeşitli hamleler yapabileceğine dikkat çekti. Londra'da yakın zamanda açıklanması beklenen dijital altın sistemi ve fiziki altınlara gelebilecek yeni vergiler, bankaların kasa kiralama modelini sonlandırması gibi gelişmelerin de altının önemini artıracağını belirtti.
Türkiye'nin fiziki altına kolay ulaşabilen bir ülke olduğunu hatırlatan Memiş, "Bu durumu bir fırsata çevirmek ve geleceğe hazırlık yapmak gerekiyor. Altın, hem güvenli bir liman hem de enflasyona karşı vatandaşın değerini koruyan bir araç olmaya devam ediyor" dedi.