Altın fiyatları zirveye koşuyor! İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı

Yılbaşında gram altın 3 bin 50 TL seviyesindeydi. Son yükselişle birlikte dün 4 bin 803 TL'ye kadar çıkan gram altın, sadece 8 ayda yatırımcısına gram başına 1.753 TL kazanç sağladı. Ons altın ise yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlamış, dün itibarıyla 3 bin 600 dolara çıkarak 977 dolarlık artış gösterdi.

İslam Memiş, altındaki bu hızlı yükselişi jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ekonomik belirsizliklerle ilişkilendirdi. Uzman, bu faktörlerin altın fiyatlarının yıl boyunca yeni rekorlar kırmasına ve agresif yükselişler göstermesine neden olduğunu vurguladı.