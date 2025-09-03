3-9 Eylül ŞOK aktüel ürünler | ŞOK’ta bu hafta yok yok! Neredeyse yarı fiyatına: Kozmetik, gıda, temizlik...
ŞOK, bugün itibarıyla başlayan yeni aktüel kampanyalarıyla müşterilerini bekliyor. Bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Peynir, yoğurt, çay, pirinç ve bal gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde indirimler dikkat çekerken çamaşır suyu, deterjan, temizlik havlusu gibi ürünlerde de bütçe dostu seçenekler sunuluyor. Haftanın fırsatlarını yakalamak isteyenler için ŞOK 3-9 Eylül aktüel kataloğu market raflarında yerini alacak. İşte bu hafta öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar.
