3-9 Eylül ŞOK aktüel ürünler | ŞOK’ta bu hafta yok yok! Neredeyse yarı fiyatına: Kozmetik, gıda, temizlik...

ŞOK, bugün itibarıyla başlayan yeni aktüel kampanyalarıyla müşterilerini bekliyor. Bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Peynir, yoğurt, çay, pirinç ve bal gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde indirimler dikkat çekerken çamaşır suyu, deterjan, temizlik havlusu gibi ürünlerde de bütçe dostu seçenekler sunuluyor. Haftanın fırsatlarını yakalamak isteyenler için ŞOK 3-9 Eylül aktüel kataloğu market raflarında yerini alacak. İşte bu hafta öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar.

3-9 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

  1. Lio Salamura Siyah Zeytin 119 TL
  2. Mis Yoğurt Yarım Yağlı 49,50 TL
  3. Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk 249 TL
  4. Polonez Hindi Fermente Sucuk 175 TL
  5. Sıperfresh Pizza King Extra Büyük Boy Karışık 145 TL
  6. Bisto Lavaş 45 TL
  1. Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 25 TL
  2. Link Çilek 14,90 TL
  3. Mis Meyveli İçecek 7,90 TL
  1. Axe Deodorant + Duş Jeli Çeşitleri 199 TL
  2. Mon Amour Lolipop Lip Balm & Lip Oil 99 TL
  3. Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
  4. Sobe Saç ve Vücut Parfümü 159 TL
  5. Duru Granül Sabun Klasik 189 TL
  6. Dalin Bebek Şampuanı 99 TL
  7. GiletteVenus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 149 TL
  1. MİS yoğurt 120 TL
  2. İnci dana hamburger köfte 100 TL
  3. ACE 65 TL
