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Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 112 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

06.07.2019 14:18 - Son Güncelleme: 06.07.2019 14:20
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 112 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

ARTVİN'DEN EDİRNE'YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEK
Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek.

Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

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