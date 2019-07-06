EYT'de son dakika! 6 Temmuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi?
EYT'de son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi?
EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili bekleyiş içinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...
EYT'DE SON DURUM NE?
EYT bekleyen vatandaşlar Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.