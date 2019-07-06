EYT'de son dakika! 6 Temmuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi?

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.