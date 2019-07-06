Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısında zamlandı. Buna göre memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Yapılan açıklamaya göre, aile yardımı ödeneği dahil enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3.723 lira, en düşük memur emekli aylığı 2.521 liraya yükseldi. Peki emekli memur zamları ne kadar oldu? Memur emeklilerinin 2019 Temmuz zamlı maaşları ne kadar? 2019 memur maaşı zamlarını yazımızdan öğrenebilirsiniz...