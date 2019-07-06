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Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Memur emeklisinin 2019 Temmuz zam oranı belli oldu. 2019 yılı için Temmuz zammı yüzde 6.01 oldu. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zamları açıklandı. Yazımızdan memur emeklilerinin 2019 Temmuz zamlı maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte 2019 Temmuz memur emekli zamlı maaşları...

06.07.2019 10:51 - Son Güncelleme: 06.07.2019 11:24
Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısında zamlandı. Buna göre memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Yapılan açıklamaya göre, aile yardımı ödeneği dahil enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3.723 lira, en düşük memur emekli aylığı 2.521 liraya yükseldi. Peki emekli memur zamları ne kadar oldu? Memur emeklilerinin 2019 Temmuz zamlı maaşları ne kadar? 2019 memur maaşı zamlarını yazımızdan öğrenebilirsiniz...

Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Hürriyet'in haberine göre, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.

Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

Son toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri, 2019'un da temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.

Memur emeklisine yüzde 6 zam! 2019 Temmuz memur emekli zamları ne kadar? İşte zamlı maaşlar

ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Toplu sözleşmeye göre 2019'un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak.

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