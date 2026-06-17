Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025: Zirvede hangi şirketler var?
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) 698,8 milyar TL'lik üretimden satışla listenin zirvesinde yer aldı. Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamaktaki Türkiye Petrolleri'nin 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre ilk 10 sanayi kuruluşu şu şekilde:
|2024 Sıra
|2025 Sıra
|Kuruluş
|Üretimden Satışlar (TL)
|1
|1
|TÜPRAŞ
|698.789.218.726
|2
|2
|Ford Otomotiv
|538.267.883.167
|3
|3
|Star Rafineri
|327.854.252.634
|6
|4
|OYAK-Renault
|235.451.564.919
|4
|5
|Toyota Otomotiv
|206.261.752.184
|7
|6
|Arçelik
|165.720.710.029
|11
|7
|TUSAŞ
|140.894.845.580
|16
|8
|Türkiye Petrolleri A.O.
|138.780.059.253
|17
|9
|ASELSAN
|130.249.849.498
|12
|10
|Mercedes-Benz
|126.983.846.962