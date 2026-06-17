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Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025: Zirvede hangi şirketler var?

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) 698,8 milyar TL'lik üretimden satışla listenin zirvesinde yer aldı. Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamaktaki Türkiye Petrolleri'nin 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

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Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında zirve değişmedi. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 698,8 milyar TL'lik üretimden satışla bir kez daha listenin ilk sırasında yer aldı. Ford Otomotiv ve Star Rafineri ise güçlü performanslarıyla ilk üçteki yerlerini korudu.

Zirvede hangi şirketler var?

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı aldı

Araştırmaya göre TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

Türkiye’nin sanayi devleri listelendi

Star Rafineri AŞ 327 milyar 854 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi.

Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu

Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

17. sıradaki ASELSAN’ın 130,2 milyar lirayla 9’unculuğa yükselmesi dikkati çekti

TUSAŞ, TÜRKİYE PETROLLERİ VE ASELSAN YÜKSELİŞTE

Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12’ncilikten 10’unculuğa yükselerek ilk 10’a girdi

Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12'ncilikten 10'unculuğa yükselerek ilk 10'a girdi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 ilk 12 sıralama

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre ilk 10 sanayi kuruluşu şu şekilde:

2024 Sıra2025 SıraKuruluşÜretimden Satışlar (TL)
11TÜPRAŞ698.789.218.726
22Ford Otomotiv538.267.883.167
33Star Rafineri327.854.252.634
64OYAK-Renault235.451.564.919
45Toyota Otomotiv206.261.752.184
76Arçelik165.720.710.029
117TUSAŞ140.894.845.580
168Türkiye Petrolleri A.O.138.780.059.253
179ASELSAN130.249.849.498
1210Mercedes-Benz126.983.846.962
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları

Ayrıntılar geliyor...

Zirvede TÜPRAŞ yer alıyor

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi