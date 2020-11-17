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Türkiye'de bir ilk! Herkes durup onları izledi

Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları, şehir turuyla halka tanıtıldı. Bando eşliğinde sokak sokak dolaştırılan boruların önünde halkı selamlayan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kurulacak olan santral sayesinde yıllık 896 bin dolar ilçeye gelir sağlayacaklarını söyledi.

17.11.2020 10:46 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:46
Türkiye'de bir ilk! Dev borular getirildi

Bando eşliğinde sokak sokak dolaştırılan boruların önünde halkı selamlayan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kurulacak olan santral sayesinde yıllık 896 bin dolar ilçeye gelir sağlayacaklarını söyledi.

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Türkiye'de bir ilk! Dev borular getirildi

Manisa'nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye'de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.

Türkiye'de bir ilk! Dev borular getirildi

Gördes barajından tarımsal sulama için gelen sudan elektrik üretecek olan santral için ilçeye getirilen her biri 10 ton ağırlığında ve 2.2 metre çapındaki dev borular Akhisar Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve kortej yürüyüşüyle ilçenin cadde ve sokaklarında tırlarla dolaştırıldı.

Türkiye'de bir ilk! Dev borular getirildi

Türkiye'de bir ilk
İlçeyi enerji üssü yapma gayreti içinde olduklarını kaydeden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Türkiye'de ilk kez bir ilçe belediyesinin kendine ait bir hidroelektrik santrali olacağını belirtti. Türkiye'de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hidroelektrik santrali olduğunu kaydeden Başkan Öz, Gölmarmara'nın enerji yatırımlarıyla ileriye dönük yatırımlarına devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de bir ilk! Dev borular getirildi

Yıllık 896 bin dolar kazanç
Başkan Öz projenin ilk aşamasında 1.872 MW'lık kısmının tamamlanıp devreye alınacağını projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 10 milyon 426 bin kwh elektrik üretimi gerçekleştireceklerini ve bunun da yıllık 896 bin 636 dolar belediyeye kazanç sağlayacağını belirtti. Toplam yatırım bedelinin 2 milyon 487 bin 848 dolar olduğunu dile getiren Başkan Öz, projenin geri dönüşümünün 31 ay olduğunu ve tamamının devreye girmesiyle 744 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretimi sağlanacağını açıkladı.

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