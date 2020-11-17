Türkiye'de bir ilk! Herkes durup onları izledi

Manisa'nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye'de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.