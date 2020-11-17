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Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Tarım arazilerinin bazı kişiler tarafından hobi bahçelerine dönüştürülerek satılmasının ardından ekim ayında Meclis'ten geçen Torba Yasa'da yer alan düzenlemeyle birlikte valilikler harekete geçti. Yetkililer ise "satıp kaçmaya çalışanlar var" diye suç duyurusunda bulunuyor.

17.11.2020 10:13 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:13
Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Düzenleme kapsamında hobi bahçesi adı altında parçalanan tarım arazileri tek tek tespit edilmeye başlanırken, mülk sahiplerine ise iki aylık süre tanındı.

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Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Söz konusu zaman zarfında arazilerin eski şekline dönüştürülmemesi halinde ise devreye kamu kurumları girecek. Öte yandan ciddi ceza ve yaptırımları barındıran kanunun çıkmasıyla birlikte hobi bahçelerine yönelik ilan sayısında da büyük artış yaşandı.

Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Yüzlerce arazi için alelacele satılık ilanı çıkılırken, yetkililer ise 'Satıp kaçmaya çalışanlar var' diyerek suç duyurusunda bulunuyor.

Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Tarım arazilerinde yapılaşmanın ve niteliğinin bozulmasının önünü açtığı gerekçesiyle tartışmaya yol açan 'hobi bahçeleri'ne ilişkin yasa değişikliği geçtiğimiz ay Meclis'ten geçti.

Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Düzenleme ile tarım arazileri hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünemeyecek, bölünenler ve üzerlerinde yapılaşma olanlara yönelik ise yaptırımlar uygulanacak.

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