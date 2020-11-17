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Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Tarım arazilerinin bazı kişiler tarafından hobi bahçelerine dönüştürülerek satılmasının ardından ekim ayında Meclis'ten geçen Torba Yasa'da yer alan düzenlemeyle birlikte valilikler harekete geçti. Yetkililer ise "satıp kaçmaya çalışanlar var" diye suç duyurusunda bulunuyor.

17.11.2020 10:13 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





