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Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Bilecik'te halen sürdürülen ipek böceğinin 45 günlük serüveni kayıt altına alındı. Üreticiler ürettikleri kozaların 1 kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.

17.11.2020 10:55 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:55
Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Bilecik'te halen sürdürülen ipek böceğinin 45 günlük serüveni kayıt altına alındı. Üreticiler ürettikleri kozaların 1 kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.

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Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliği, önemini koruyarak merkez ve ilçe köylerinde halen devam ediyor.

Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

Yumurtadan tırtıla, tırtıldan kelebeğe giden bir döngünün içinde yaşamını sürdüren ipek böceğinin koza haline gelmesi, toplanan kozaların Koza Birlik yetkililerine teslimi ile ipek olarak çekilmesine kadar olan tüm aşamaları fotoğraflandı ve video kaydı alındı.

Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

1940 yılında üreticilerin de katılımıyla kurulan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) ve bağlı bulunduğu Bilecik 50 numaralı Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Mayıslar köyündeki tesislerde canlandırılan ipekböceği yumurtalarını, Bilecik'te ipek böceği üreticilerine adreslerinde teslim ediliyor.

Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

70'i İnhisar ilçesi ve köylerinde üretiliyor
Bilecik'te üretilen kozaların yüzde 70'i İnhisar ilçesi ve köylerinde üretiliyor. Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Koza Birlik tarafından ücretsiz dut fidanı desteği de sağlanıyor.

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