Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor
Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Bilecik'te halen sürdürülen ipek böceğinin 45 günlük serüveni kayıt altına alındı. Üreticiler ürettikleri kozaların 1 kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.
17.11.2020 10:55
- Son Güncelleme: 17.11.2020 10:55
1940 yılında üreticilerin de katılımıyla kurulan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) ve bağlı bulunduğu Bilecik 50 numaralı Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Mayıslar köyündeki tesislerde canlandırılan ipekböceği yumurtalarını, Bilecik'te ipek böceği üreticilerine adreslerinde teslim ediliyor.
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