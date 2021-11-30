Tüm SGK emeklileri için son fırsat! Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak!
SGK kapsamında emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş için yeni yıla kadar, 2 bin 500 liraya varan ek ödeme almak için son şans! SGK emeklilerinin anlaşmalı bankalar üzerinden maaşlarını almayı taahhüt etmeleri halinde başvuru sonrasında 2 bin 500 liraya kadar maaşa ek geri ödemesiz destek alması sağlanacak. Bankalardan gelen nakit promosyon fırsatları milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmeyi başardı. İşte emekli maaşına ek destek almak için yapmanız gerekenler…
30.11.2021 15:24
- Son Güncelleme: 30.11.2021 15:24