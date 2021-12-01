Böyle kredi kampanyası görmediniz! PTT ve Aktifbank el ele verdi! 30.000 TL anında cebinizde!
30.000 TL anında cebinizde! Geçim sıkıntısı derdine düşen milyonlarca emekli için PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Nakit ihtiyacı çeken tüm emeklilerinin kefilsiz ve şartsız anında 30 bin lira destek alması sağlanacak. Hiçbir kefil ve şart olmadan tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak için başvuru onayı sonrasında tüm PTT şubelerinden kolayca 30 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…
01.12.2021 08:50
- Son Güncelleme: 01.12.2021 08:50
Kefil Yok Şart Yok PTT'den Emekliyi Sevindiren Haber!
PTT işyerlerinden kolayca temin edilecek 30 bin TL kredi için acil nakit sıkıntısı çeken her emeklinin başvuru yapması mümkündür.
Aktif Bank işbirliği ile PTT tarafından sağlanacak kredi paketi kapsamında emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarının kolayca karşılanması hedefleniyor.
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