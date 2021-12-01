Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı! Gözler oradaydı! Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu!
Ardı ardına açıklama yapıldı. Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı! Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankalarından Vakıf Katılım, faizsiz konut kredisi desteği sunuyor. Herkesi ev sahibi yapacak kredi desteği kapsamında vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarına destek verilecek. Hayallerindeki eve kavuşmaları için düşük kar payı ve uygun ödeme koşulları ile hizmet sunan Vakıf Katılım, 120 ay vade seçenekleriyle ve faizsiz olarak kredi veriyor. İşte en uygun konut finansmanı detayları…
01.12.2021 08:47
- Son Güncelleme: 01.12.2021 08:47
TCMB tarafından politika faizlerinin düşürülmesinin ardından kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını güncellemelerinden sonra katılım bankalarından da benzer hamleler gelmeye devam ediyor.
Önde gelen katılım bankası Vakıf Katılım tarafından faizsiz ve uygun ödeme seçeneklerine sahip konut kredisi fırsatı sunulmaya devam ediyor.
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