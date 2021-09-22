Tüm gözler orada! Altın fiyatlarında flaş gelişme! Yatırımcıya en büyük şok! 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para?
Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para? Sorularını merak ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in bugün tarihi açıklamalarda bulunması bekleniyor. Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı evvel hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,777.68 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri 1,778.00 dolar civarında yatay seyretti. DailyFX forex uzmanı Ilya Spivak, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama konusu ile ilgili resmi bir işaret vermemesi durumunda altının kısa vadede destek bulabileceğini ancak aşağı yönlü trendin bu ay devam edebileceğini belirtti. Altın fiyatlarına son dakika bakan tekrar baktı! Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı...
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Altın fiyatlarıyla alakalı kritik gün. Bütün gözler o bölgeye çevrildi. Altın fiyatları bu ilerleme ile yön bulacak. Saat 21.00'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı ile kendine yeni bir yön belirleme edecek. Fed'in faiz kararından daha çok tahvil alımlarını azaltımı konusundaki açıklamalarına odaklanıldı. Kritik faiz kararı saat 21.00'de açıklanmış olacak. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu sene başlamayacağını açıklaması ya da somut bir sinyal vermemesi durumunda altın fiyatlarında ciddi toparlanma olabileceği beklentisi de meydana çıktı.
GRAM ALTIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR
Gram altın fiyatları dolardaki yükselişin ve ons altındaki hafif toparlanmanın etkisiyle 490 liranın üzerine tutunmuş durumda. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 493 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 491.3 lira, en yüksek 493.4 lira seviyesini gördü.