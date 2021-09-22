Tüm gözler orada! Altın fiyatlarında flaş gelişme! Yatırımcıya en büyük şok! 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para?

Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Altın fiyatlarıyla alakalı kritik gün. Bütün gözler o bölgeye çevrildi. Altın fiyatları bu ilerleme ile yön bulacak. Saat 21.00'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı ile kendine yeni bir yön belirleme edecek. Fed'in faiz kararından daha çok tahvil alımlarını azaltımı konusundaki açıklamalarına odaklanıldı. Kritik faiz kararı saat 21.00'de açıklanmış olacak. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu sene başlamayacağını açıklaması ya da somut bir sinyal vermemesi durumunda altın fiyatlarında ciddi toparlanma olabileceği beklentisi de meydana çıktı.