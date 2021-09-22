En düşük 9 bin TL hesaplarda! Emeklilik yaşı değişiyor, İŞKUR primleri ödüyor! Paranızı Ziraat Bankası üzerinden alabilirsiniz! Kadınların çalışma yaşamında olması için devlet tarafından bir çok düzenleme devreye alınıyor. Hanımların hem çalışıp bununla beraber rahat etmesi için sağlanan imkanların en temelinde doğum izni ve bu iznin bitimi sonrası yarım gün çalışma imkanı yer ediniyor. Bu tarz şeylerin yanı sıra ödenen doğum parası, süt parası, çoçuk sayısına göre nakdi yardım ve doğum borçlanması şeklinde olanaklardan da faydalanabiliyor.