En düşük 9 bin TL hesaplarda! Emeklilik yaşı değişiyor, İŞKUR primleri ödüyor! Paranızı Ziraat Bankası üzerinden alabilirsiniz!
Milyonları ilgilendiren haber geldi. Bu sene o ödemelere zam geldi. Kadınların çalışma hayatında olması için devlet tarafından pek çok düzenleme devreye alınıyor. Kadınların hem çalışıp hem de rahat etmesi için sağlanan imkanların en temelinde doğum izni ve bu iznin bitimi sonrası yarım gün çalışma imkanı yer alıyor. Bunların yanı sıra ödenen doğum parası, süt parası, çoçuk sayısına göre nakdi yardım ve doğum borçlanması gibi olanaklardan da faydalanabiliyor. Kısacası anne doğum izninde geçen süreler için devletten nakdi yardım desteği alıyor. Bugüne kadar en düşük doğum parası 8 bin 94 TL olarak hesaplandı. İşte bu olanaklardan yararlanma şartları!
En düşük 9 bin TL hesaplarda! Emeklilik yaşı değişiyor, İŞKUR primleri ödüyor! Paranızı Ziraat Bankası üzerinden alabilirsiniz! Kadınların çalışma yaşamında olması için devlet tarafından bir çok düzenleme devreye alınıyor. Hanımların hem çalışıp bununla beraber rahat etmesi için sağlanan imkanların en temelinde doğum izni ve bu iznin bitimi sonrası yarım gün çalışma imkanı yer ediniyor. Bu tarz şeylerin yanı sıra ödenen doğum parası, süt parası, çoçuk sayısına göre nakdi yardım ve doğum borçlanması şeklinde olanaklardan da faydalanabiliyor.
Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri için sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor.
Ayrıca doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara tüp bebek desteği de var. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor.
Kadın sigortalıların 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasından eskiden sadece SSK'lılar yararlanırken artık memur ve esnaf annelere de bu hak tanındı. Bu yıl borçlanmanın tutarı aylık 1.145 lira, 2 yıllık yani 1 çocuk için ise 27 bin 475 lira.İşte tüm detaylar...
Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne doğum izninde geçen süreler için devletten para alıyor.