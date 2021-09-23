Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!
Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrultusundan enflasyon ve dolarizasyon riski sebebi ile mecburi olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi müracaatı gerçekleştireceğiniz evin %75 oranında çekilebilir. Bu halde kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır. İşte 23 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
Bankalarda faiz depremi: Bankaların kredi musluğu büyük bir hızla kapatılırken bilhassa de konut alabilmek amacıyla ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran vatandaşlar amacıyla ev kredisi faiz oranları ile eş güdümlü ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. İşte 23 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
100.000 TL 120 AY KREDİ VEREN BANKALAR
Akbank Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.702,65 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
206.094,50 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.702,65 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
206.118,00 TL
İş Bankası Ev Kredisi
Aylık Taksit
1.710,20 TL
Faiz Oranı
% 1,38
Toplam Ödeme
207.399,00 TL
İNG Eşit Taksitli Mortgage
Aylık Taksit
1.794,13 TL
Faiz Oranı
% 1,49
Toplam Ödeme
217.129,10 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.702,65 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
205.809,24 TL
TEB Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.732,91 TL
Faiz Oranı
% 1,41
Toplam Ödeme
209.803,44 TL
Finansbank Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.786,43 TL
Faiz Oranı
% 1,48
Toplam Ödeme
216.172,06 TL
Denizbank Konut Kredisi
Aylık Taksit
2.031,68 TL
Faiz Oranı
% 1,79
Toplam Ödeme
246.120,20 TL