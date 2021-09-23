Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Bankalarda faiz depremi: Bankaların kredi musluğu büyük bir hızla kapatılırken bilhassa de konut alabilmek amacıyla ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran vatandaşlar amacıyla ev kredisi faiz oranları ile eş güdümlü ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. İşte 23 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...