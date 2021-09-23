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Haberler Ekonomi Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrultusundan enflasyon ve dolarizasyon riski sebebi ile mecburi olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi müracaatı gerçekleştireceğiniz evin %75 oranında çekilebilir. Bu halde kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır. İşte 23 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

takvim.com.tr
23.09.2021 08:36 - Son Güncelleme: 23.09.2021 08:36
Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Bankalarda faiz depremi: Bankaların kredi musluğu büyük bir hızla kapatılırken bilhassa de konut alabilmek amacıyla ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran vatandaşlar amacıyla ev kredisi faiz oranları ile eş güdümlü ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. İşte 23 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

100.000 TL 120 AY KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

206.094,50 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

206.118,00 TL

Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

İş Bankası Ev Kredisi

Aylık Taksit

1.710,20 TL

Faiz Oranı

% 1,38

Toplam Ödeme

207.399,00 TL

İNG Eşit Taksitli Mortgage

Aylık Taksit

1.794,13 TL

Faiz Oranı
% 1,49

Toplam Ödeme

217.129,10 TL

Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

205.809,24 TL

TEB Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.732,91 TL

Faiz Oranı

% 1,41

Toplam Ödeme

209.803,44 TL

Bankalarda faiz depremi: 23 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti... Bankalar kredi musluklarını kapadı!

Finansbank Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.786,43 TL

Faiz Oranı

% 1,48

Toplam Ödeme

216.172,06 TL

Denizbank Konut Kredisi

Aylık Taksit

2.031,68 TL

Faiz Oranı

% 1,79

Toplam Ödeme

246.120,20 TL


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