Tüm emekli vatandaşların dikkatine! Tam olarak 2.500 TL veriliyor! Bankalar kıyasıya rekabete girince durum emeklilere yaradı!
Bankalar kıyasıya rekabete girince durum emeklilere yaradı! Peş peşe açıklandı. Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Emekli banka promosyonu nedir? Emekli banka promosyonu kaç yılda bir alınır? Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaş müşterilerine bankalar cazip kampanyalar başlattı. Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2.500 TL'ye kadar çıktı.
2.500 TL veriliyor! Bankalar kıyasıya rekabete girince durum emeklilere yaradı! Açıklamalar peş peşe geldi. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren haberler yaşanmaya devam ediyor. Doğru seçimi yapan emekliler, kamu veya özel bankaların kıyasıya rekabetinden hasılatlı çıkmaya muvaffak oluyor. İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na kadar geniş bir çerçevede emeklilere sunulan promosyon kampanyaları, emekli vatandaşlara enflasyonla gayret için bir nebze olsun can suyu yerine geçiyor. Vatandaşların rahat bir nefes alması için bankaların başlattığı promosyon yarışı kızıştı. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2550 TL'ye kadar çıktı. Banka emekli promosyon kampanyaları, bütün emeklilerin yararlanabileceği ve şu ekonomik sıkıntılı durumda ek gelir kaynağı yaratabilecekleri kampanyalar olması sebebiyle büyük ilgi görüyor.
Emekli vatandaşlar da hangi bankanın daha fazla promosyon ödemesi verdiğini araştırmaya devam ediyor. 500 TL'den başlayan emekli promosyon kampanyaları bankalar arasındaki rekabet nedeniyle 2500 TL'ye kadar çıktı. Emekli maaşları 1500 TL olan vatandaşlara verilen promosyon 850 TL, maaşları 1500 ile 2500 TL arasında olanlara 1050 TL ve maaşları en az 2500 TL olanlara ise 1250 TL promosyon ödemesi yapılıyor.