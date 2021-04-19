BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!
BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah satışa sunulacak. Temizlik, iç giyim, kozmetik, banyo ve çocuk ürünlerindeki indirimler kataloğun ön planında yer aldı. Ayrıca kataloğda Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdan, Naturalove Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Tiara's Erkek Parfümü, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil ürünleri müşterilerini bekleyecek. İşte BİM 20 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi
BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu kataloğda Casilli Pijama Takımı Soft Touch, Comfort Family Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Rebul Bambu Çubuklu Oda Kokusu, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Tiara's Erkek Parfümü, Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, La Diva Katı Sabun ve Jkosmec Yüz Maskesi ürünleri var.