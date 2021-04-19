İş arayanlara müjde! Akbank personel alımları yapıyor! Evden çalışma imkanı da var…
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi ve iş arayanlara müjde verildi. Akbank farklı kategorilerde ve farklı şehirlerdeki kadroları için personel alımları yapıyor. İhtiyaç duyduğu bölümlerde istihdam yapacak olan Akbank evden çalışma imkanı da sunuyor. 32 farklı ilanda çalışılacak bölüme göre uzaktan evden çalışma fırsatı sunuluyor. Peki Akbank personel alımı şartları nedir? Hangi kadrolara istihdam yapılacak? İşte detaylar…
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi ve iş arayanlara müjde verildi. Akbank farklı kategorilerde ve farklı şehirlerdeki kadroları için personel alımları yapıyor. İhtiyaç duyduğu bölümlerde istihdam yapacak olan Akbank evden çalışma imkanı da sunuyor. 32 farklı ilanda çalışılacak bölüme göre uzaktan evden çalışma fırsatı sunuluyor. Peki Akbank personel alımı şartları nedir? Hangi kadrolara istihdam yapılacak? İşte detaylar…
Akbank personel alımı yapacağını duyurdu ve açık pozisyonlar için ilanlar yayınladı. Gündemde büyük ilgi gören ve binlerce işsiz gencin detaylarını araştırmaya başladığı Akbank personel alımı çeşitli kadrolarda ve çeşitli şehirlerde olacak. En dikkat çeken detay ise uzaktan çalışma şeklinin yani ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışılabilecek olması oldu. Kadrolara göre Akbank personel alımı şartları da değişiklik gösteriyor. İşte ayrıntılar…
ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?
Akbank; Pazarlama Yöneticisi Yardımcısı Alımı, 1E1 Bankam Müşteri Yönetici Yardımcısı, Tosla Yazılım Uzmanı, İnovasyon Merkezi Yöneticisi, Pazarlama İletişimi Yöneticisi, Akbank Yönetici Adayları 2021, BT Hazine İş Analisti, Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı, İK Lab-MIS Yönetici Yardımcısı, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı, Java Yazılım Uzmanı,
Veri Bilimcisi, İş Analisi, Bulut Teknolojileri Mimarı, Sistem Yönetimi Uzmanı, DevOPS Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, İç Kontrol Uzmanı, Hazine İç Kontrol Uzmanı, Finansal Raporlama Yönetici Yardımcısı, Haziine Ürünleri Satış Dealer, Mim Raporlama ve Analitik Yöneticisi, EFT Yönetici Yardımcısı, Servis Tasarım Yöneticisi, Deneyimli Müfettiş, Yabancı Para Ödemeler Müdürü, Ortak Pos ve Kampanya Yönetici Yardımcısı, Model Denetimi Müfettişi , Bilgi Teknolojileri Müfettişi
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici Yrd.
İstanbul'daki Kurumsal Şubelerimizde kurumsal ve kurumsal çok uluslu müşterilere bankacılık hizmeti verir, satış fırsatları oluşturur
Kurumsal Bankacılık Bölümü tarafından belirlenen hedef müşterilere yönelik tüm pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütür
Yıllık faaliyet planı hazırlama sürecinde Kurumsal Pazarlama Yöneticisi / Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi'ne destek olur
Müşterilerin finansal gelişimlerini satış ve karlılık hedefleri doğrultusunda takip eder