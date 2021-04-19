İş arayanlara müjde! Akbank personel alımları yapıyor! Evden çalışma imkanı da var…

Akbank personel alımı yapacağını duyurdu ve açık pozisyonlar için ilanlar yayınladı. Gündemde büyük ilgi gören ve binlerce işsiz gencin detaylarını araştırmaya başladığı Akbank personel alımı çeşitli kadrolarda ve çeşitli şehirlerde olacak. En dikkat çeken detay ise uzaktan çalışma şeklinin yani ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışılabilecek olması oldu. Kadrolara göre Akbank personel alımı şartları da değişiklik gösteriyor. İşte ayrıntılar…