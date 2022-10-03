TÜİK verisiyle 3 aylık enflasyon farkı HESAPLANDI! 4a SSK, 4b Bağ-Kur emekli memur 4c’li ZAM ORANI maaş TABLOSU belirdi! Ocak 2023’te en az %7,06 ZAMLA yeni maaş 7.494 TL...

Beklenen an geldi! Eylül ayı enflasyon verileri az önce açıklandı. Buna göre Ocak 2023 zammı için de yeni veriler ortaya çıktı. Emekli ve memur milyonlarca vatandaş yeni yılda ne kadar zamlı maaş alacaklarını merak ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak enflasyon verileri ışığında güncel ve zamlı yeni maaşları hesaplı TABLO haline getirdik. Memur ve emekliye şimdiden dev zam göründü! Peki 2023 yılında 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500 TL maaşı olanlar ne kadar zam alacak? Emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacak? İşte detaylar...