Emekliye 4282 TL maaş, 8.000 TL promosyon, ikramiye ise... Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç bombası!
Emeklilere olabildiğince büyük kazançlar gerçekleştiren haberler her gün gelmekte! Son çıkan haberlere göre emekliler üç yerden güzel kazançlar elde edecekler. Üçlü kazanç haberleri yalnızca eski emeklileri değil bütün emeklileri kapsıyor. İster 10 senelik emekli olsun ister 1 senelik bu fırsattan faydalanabilecek.
Bu sene asgari ücrete yaşanan yükseliş emekli maaşını da olumlu etkileyecek. Bu artışın bu senede asgari ücretteki artışla artması bekleniyor. TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK bağlamında oluşturulan bildirimde Eylül ayı enflasyon seviyesi yüzde 3,08 olarak hesaplandı. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Yani şuandan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde Ocak ayı amacıyla yüzde 7,06 oranında zam oluştu.
Emekliler İçin Promosyon Nasıl Alınır?
Her ay ödenmekte olan emekli maaşı asgari ücretteki artış ve gelecek olan asgari ücret zammı ile en az 4282 TL olacak. Promosyon ödemesi ise değişiklik gösteren bir durumdur.
Bankaların yapmış bulunduğu kampanyalarda emekli maaşını çekeceği banka promosyon olarak emekliye 10.000 TL ye kadar ödeme yapmakta. Bankaların sunmuş bulunduğu promosyon miktarı değişiklik göstermektedir.
Emekli maaşını üstünlük gerçekleştiren bu bankalara taşıyan emekliye hemen 10.000 TL ye kadar ödeme yapılıyor.