Emekliye 4282 TL maaş, 8.000 TL promosyon, ikramiye ise... Emekli maaşı yeni bağlananlara 3’lü kazanç bombası!

Bu sene asgari ücrete yaşanan yükseliş emekli maaşını da olumlu etkileyecek. Bu artışın bu senede asgari ücretteki artışla artması bekleniyor. TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK bağlamında oluşturulan bildirimde Eylül ayı enflasyon seviyesi yüzde 3,08 olarak hesaplandı. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Yani şuandan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde Ocak ayı amacıyla yüzde 7,06 oranında zam oluştu.