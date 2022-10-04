Her ay maaşa ek olarak evinizden dışarı adım atmadan 6000 TL kazanmak ister misiniz o zaman bu habere dikkat!
Günde 3-5 saat gibi süreleri ayırarak ayda 6000 TL'ye yakın kazanç elde etmek gerçekleştireceğiniz işe göre mümkündür. Evinizden iş gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız İŞKUR şubelerine giderek kendinizi kaydettirmeniz yeterlidir. Size makul işler geldiği zaman mesajla bildirim alırsınız. Gelen bildirimlere geri döndüğünüzde evinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz.
04.10.2022 09:03 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:03
Ellerinde yer alan paketleme işi gibi tercih edilen kazanç kapıları artık evde oturan vatandaşlar içinde açılıyor. Bu işlere talip olan insanlar bundan sonra İŞKUR üzerinden iletişim kurabilirler. Bu tarz işlerde genellikle kazanç vatandaşın çalışma yoğunluğuna göre değişmektedir.
İŞKUR her yıl değişik sektörlerden binlerce iş ilanını listelemektedir. Oluşan yüksek talebe yanıt vermeye çalışan İŞKUR'a kaydınızı yaptırarak sizlerde evde iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.