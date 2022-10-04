Her ay maaşa ek olarak evinizden dışarı adım atmadan 6000 TL kazanmak ister misiniz o zaman bu habere dikkat!

Ellerinde yer alan paketleme işi gibi tercih edilen kazanç kapıları artık evde oturan vatandaşlar içinde açılıyor. Bu işlere talip olan insanlar bundan sonra İŞKUR üzerinden iletişim kurabilirler. Bu tarz işlerde genellikle kazanç vatandaşın çalışma yoğunluğuna göre değişmektedir.