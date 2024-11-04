TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 artışlarına kilitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak. Yılın ilk ayında emeklilerin aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
EKİM ENFLASYONU NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ekim ayı verisi belli oldu.