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TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun merakla beklediği veriler geldi. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim enflasyonuyla birlikte Ocak zammı için 4. Veri de gelmiş oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:42
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 artışlarına kilitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak. Yılın ilk ayında emeklilerin aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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EKİM ENFLASYONU NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ekim ayı verisi belli oldu.

TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Ekim ayında enflasyon yüzde 2,88 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

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