TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 artışlarına kilitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak. Yılın ilk ayında emeklilerin aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Ekim ayında enflasyon yüzde 2,88 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.