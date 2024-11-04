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2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

Bugün açıklanacak olan "yeniden değerleme oranı" gelir vergisi dilimlerinden motorlu taşıtlar vergisine (MTV), pasaport harçlarından ehliyet harçlarına kadar birçok vergi ve cezada yapılacak yıllık artışları belirleyecek. Araç sahipleri özellikle MTV ücretlerinin ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Hangi araç kaç lira MTV ödeyecek? İşte araçlara göre ödeme listesi haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:02 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:21
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları gibi pek çok ödeme kaleminde zam oranını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı bugün açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu oran Türkiye'de vergi ve harçların yıllık artışlarını etkileyerek vatandaşların mali yükümlülüklerinde önemli değişikliklere yol açacak.

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

2025 MTV ÜCRETLERİ

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte MTV ücretleri de belirlenecek. Rakamlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

MEVCUT MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

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