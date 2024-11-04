2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları gibi pek çok ödeme kaleminde zam oranını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı bugün açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu oran Türkiye'de vergi ve harçların yıllık artışlarını etkileyerek vatandaşların mali yükümlülüklerinde önemli değişikliklere yol açacak.