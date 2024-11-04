2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? ZAMLI 1300, 1600, 1800, 2000 CC MTV ücretleri! Hangi araç kaç lira ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları gibi pek çok ödeme kaleminde zam oranını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı bugün açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu oran Türkiye'de vergi ve harçların yıllık artışlarını etkileyerek vatandaşların mali yükümlülüklerinde önemli değişikliklere yol açacak.
2025 MTV ÜCRETLERİ
Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte MTV ücretleri de belirlenecek. Rakamlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
MEVCUT MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?
İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı