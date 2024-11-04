MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ORAN NE OLDU? Bu artış merakla beklenirken, burada belirleyici olacak enflasyon verilerinden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyonu da yüzde 2,88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu.

FARK VAR MI?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. Bugün açıklanan TÜİK verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını ortaya koydu.

Memurlar ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Bu oran kalan 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak. En düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş şu ana kadar oluşan oranla 42 bin 338 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.