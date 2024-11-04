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MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için 4. Veri de netleşmiş oldu. Bilindiği üzere memur zammı 6 aylık enflasyon farkıyla belli olacak. Peki 4 aylık verilerle memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar oldu? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:42
MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Memurların ve emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ORAN NE OLDU?
Bu artış merakla beklenirken, burada belirleyici olacak enflasyon verilerinden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyonu da yüzde 2,88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu.

Emekli ve memur maaş zamları netleşiyor! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!

MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

FARK VAR MI?
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. Bugün açıklanan TÜİK verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını ortaya koydu.

Memurlar ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Bu oran kalan 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak. En düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş şu ana kadar oluşan oranla 42 bin 338 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.

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