EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?
Emeklilik hakkı elde eden EYT'li çalışanların kıdem tazminatları için işverene hesaplı kredi imkanı başlıyor. İşveren EYT'li listesiyle bankalara başvuracak, 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz destekten yararlanacak.
14.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 14.03.2023 06:58
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor.
Kredi Garanti Fonu kefaletinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.