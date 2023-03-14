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Haberler Ekonomi EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Emeklilik hakkı elde eden EYT'li çalışanların kıdem tazminatları için işverene hesaplı kredi imkanı başlıyor. İşveren EYT'li listesiyle bankalara başvuracak, 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz destekten yararlanacak.

Hazal Ateş
Takvim
14.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 14.03.2023 06:58
EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor.

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EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Kredi Garanti Fonu kefaletinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.

EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Böylece firmaların bir anda karşılaşacakları yüksek tutarlı kıdem tazminatı ödemeleri için kredi limiti bulma sorunu da çözülmüş olacak. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak.

EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Faiz oranı bütün bankalarda standart olup 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemi olacak.

EYT’liye kıdem desteği! Nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar olacak? Alamayan ne yapacak?

Fon destekli kıdem tazminatı kredisinde işletme, sektör sınırlaması söz konusu olmayacak.

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