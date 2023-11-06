TRENDYOL İNDİRİMİ saat kaçta başlayacak? Trendyol Kasım 20223 İNDİRİM KODU ve TARİHİ! Curve, Man, Woman, ev eşyaları, mobilya, makyaj elektronik...

Türkiye'de son yıllarda büyük bir heyecanla beklenen alışveriş etkinliği olan Efsane Cuma indirimi için araştırmalar hızlandı. Efsane Cuma indirimleri, Türkiye'deki birçok markanın ve ürün çeşidinin büyük indirimlerle sunulduğu bir fırsatlar festivalini temsil ediyor. Trendyol, bu özel gün için müşterilerine sayısız avantaj sunuyor. Giyim, teknoloji, beyaz eşya, mobilya, kozmetik, spor, aksesuar, bebek ve çocuk ürünleri gibi birçok kategoride büyük indirimler Trendyol üzerinden sunulacak. İşte Trendyol indirim günü tarihi ve tüm merak edilenler...
Kasım ayı geldiğinde, alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 11.11 Süper Alışveriş Günleri Trendyol'da başlıyor! Bu özel gün, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabileceğiniz bir fırsatlar festivali olarak karşınıza çıkıyor. Kasım ayıyla birlikte kışa hazırlık da başlıyor ve 11.11 indirimleri çeşitli ürünlerle bu hazırlığı kolaylaştırıyor.
KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN?
7 Kasım'da başlayan indirimler, 12 Kasım 2023'e kadar devam edecek.
11.11 İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA?
7 Kasım 2023 saat 00.00'da başlayan indirimler sayesinde aradığınız pek çok ürünü kolaylıkla elde edebilirsiniz.