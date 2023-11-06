TRENDYOL İNDİRİMİ saat kaçta başlayacak? Trendyol Kasım 20223 İNDİRİM KODU ve TARİHİ! Curve, Man, Woman, ev eşyaları, mobilya, makyaj elektronik...

Türkiye'de son yıllarda büyük bir heyecanla beklenen alışveriş etkinliği olan Efsane Cuma indirimi için araştırmalar hızlandı. Efsane Cuma indirimleri, Türkiye'deki birçok markanın ve ürün çeşidinin büyük indirimlerle sunulduğu bir fırsatlar festivalini temsil ediyor. Trendyol, bu özel gün için müşterilerine sayısız avantaj sunuyor. Giyim, teknoloji, beyaz eşya, mobilya, kozmetik, spor, aksesuar, bebek ve çocuk ürünleri gibi birçok kategoride büyük indirimler Trendyol üzerinden sunulacak. İşte Trendyol indirim günü tarihi ve tüm merak edilenler...