Emekliye %89 zam farkı oluştu! En düşük emekli maaş zammı refah payı hariç 15.800 TL'ye geldi! Tarım, SSK, Bağkur'lu %5 ek ödemeyle birlikte...

2024 yılında gerçekleşecek olan emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret artışı ile ilgili detaylar netlik kazanmaya başlıyor. 3 Ocak 2024 tarihinde, memur maaşı ve emekli zammı oranları kamuoyuna duyurulacak. Zam oranlarına ilişkin elde edilen bilgilere göre, memur maaşı zammı, enflasyon farkını da içerecek şekilde yüzde 40,39 olarak hesaplandı. Özellikle en düşük emekli maaşı artışı ve refah payı konusunda önemli bir Meclis düzenlemesine ihtiyaç duyuluyor. Bu düzenleme, SSK'lı emeklilerin maaş ödemelerinin başladığı 17 Ocak tarihine kadar yasalaşması bekleniyor.
Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı artışı, tüm kök maaşlara yansıtılacak. Bu düzenleme ile 15 milyonu aşkın vatandaşın refah düzeyinin artması hedefleniyor. Ayrıca, sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun kontrol altına alınması ve artan alım gücünün korunması amaçlanıyor. Peki, Ocak 2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MESAJI
Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti.
Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduğuklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.