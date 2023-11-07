Emekliye %89 zam farkı oluştu! En düşük emekli maaş zammı refah payı hariç 15.800 TL'ye geldi! Tarım, SSK, Bağkur'lu %5 ek ödemeyle birlikte...

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı artışı, tüm kök maaşlara yansıtılacak. Bu düzenleme ile 15 milyonu aşkın vatandaşın refah düzeyinin artması hedefleniyor. Ayrıca, sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun kontrol altına alınması ve artan alım gücünün korunması amaçlanıyor. Peki, Ocak 2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MESAJI

Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduğuklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.