PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT'yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı...

Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalleri arasında yer alan bir hedeftir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 2 milyondan fazla kişi erken emekli olma fırsatını yakaladı. Ancak EYT'den yararlanamayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda emekli maaşına daha erken kavuşmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda torba yasayla beklenen Bağkur prim indirimi vatandaşlara 5 yıl erken emekli olma imkanı sunacak. Peki, kimler erken emekli olacak? 5 yıl erken emekli olma yolu nedir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:08 Güncelleme 06 Kasım 2023, 12:08
Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT’yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı... 1

EYT yasası sonrası, emeklilik sistemi üzerinde birçok önemli çalışma ve düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemelerin arasında, emeklilik hakkını daha fazla kişiye sunabilmek amacıyla prim gün sayısının düşürülmesi de yer aldı. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT’yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı... 2

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT’yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı... 3

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

SON DAKİKA