Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT'yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı...

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EYT yasası sonrası, emeklilik sistemi üzerinde birçok önemli çalışma ve düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemelerin arasında, emeklilik hakkını daha fazla kişiye sunabilmek amacıyla prim gün sayısının düşürülmesi de yer aldı. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...