Prim ve yaş için yeni ölçüt oluştu! EYT'yi 1 farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek! 2000-2008 sigortalıya 2 koşulla staj avantajı...

EYT yasası sonrası, emeklilik sistemi üzerinde birçok önemli çalışma ve düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemelerin arasında, emeklilik hakkını daha fazla kişiye sunabilmek amacıyla prim gün sayısının düşürülmesi de yer aldı. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!
Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.
Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.