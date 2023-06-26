Torba yasada neler ve hangi maddeler var? Milyonların geliri artacak! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası...
Torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hazırlanan torba yasa tasarısında, emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi birçok önemli madde bulunuyor. Bu düzenleme ile sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli bir adım atılacak ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile Bağkur primleri arasında eşitlik sağlanacak. İşte torba yasa maddeleri ve tüm merak edilenler...
BAĞ-KUR sicil affı, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında torba yasa maddeleri neler sorusu yer alıyor. Meclis bayramdan sonra adımlarını hızlandıracak. Kurban Bayramı sonrası emekli maaşı düzenlemesi ve memur maaşları için düğmeye basılacak. İşte torba yasa hakkında tüm merak edilenler...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.
TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.
2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.