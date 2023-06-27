Çay, sucuk, tereyağı, yumurta, bayram şekeri, deterjan,... 69.90 TL'ye satılıyor! 22 Haziran-6 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market'te BAYRAM UCUZLUĞU!
Bayram yaklaşırken, Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ortaya çıktı. Bayram sebebiyle şekerden kahvaltılığa kadar birçok üründe %30 indirim fırsatı başladı. Bu indirimler, bayram sofralarınızı zenginleştirecek ve sepetlerinizi dolup taşırarak bütçenizi korumanıza yardımcı olacak. İşte 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
27.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:24
Tarım Kredi Market'te bayram indirimi başladı! Kahvaltılıklardan bayram şekerine, deterjandan kırmızı ete kadar birçok üründe etiketler güncellendi. 22 Haziran-6 Temmuz süresince Tarım Kredi Market'te birçok ürün %30 indirimli olarak sunulacak. Bayram için alışveriş yapmak isteyenler marketler tarafından sunulan broşürleri araştırıyor. En uygun fiyatlı marketler arasında yer akan Tarım Kredi'de bu ay için güncel listesini duyurdu. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...