Çay, sucuk, tereyağı, yumurta, bayram şekeri, deterjan,... 69.90 TL’ye satılıyor! 22 Haziran-6 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market’te BAYRAM UCUZLUĞU!

Tarım Kredi Market'te bayram indirimi başladı! Kahvaltılıklardan bayram şekerine, deterjandan kırmızı ete kadar birçok üründe etiketler güncellendi. 22 Haziran-6 Temmuz süresince Tarım Kredi Market'te birçok ürün %30 indirimli olarak sunulacak. Bayram için alışveriş yapmak isteyenler marketler tarafından sunulan broşürleri araştırıyor. En uygun fiyatlı marketler arasında yer akan Tarım Kredi'de bu ay için güncel listesini duyurdu. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...