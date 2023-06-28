%70 intibak farkı ile 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 15.000 TL maaş! SSK SGK, Bağkur'luya %19.20 zam tablosu netleşti!

Milyonların yüzünü güldüren asgari ücret zammının hemen ardından gözler memur ve emekli zammının açıklanacağı 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte hesaplamalar netleşecek. 6 aylık enflasyonun %20 civarında olması bekleniyor. Refah payıyla birlikte bu zammın %30-35 olacağı öngörülüyor. Peki, Temmuz'da emekli maaşları kaç TL olacak? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte en yeni hesaplı tablo haberimizde!