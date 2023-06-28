%70 intibak farkı ile 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 15.000 TL maaş! SSK SGK, Bağkur'luya %19.20 zam tablosu netleşti!
Temmuz ayı itibariyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Bağ-Kur (Bağlı Kısa Vadeli Sigorta) emeklisi olan işçi ve memurlar için maaş zamları belirlenecek. Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına zam almıştı. Şimdi ise yılın ikinci zammı için gözler 5 Temmuz'a çevrildi. Peki, bu zamdan kimler ne kadar faydalanacak? İşte konu hakkında detaylar...
Milyonların yüzünü güldüren asgari ücret zammının hemen ardından gözler memur ve emekli zammının açıklanacağı 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte hesaplamalar netleşecek. 6 aylık enflasyonun %20 civarında olması bekleniyor. Refah payıyla birlikte bu zammın %30-35 olacağı öngörülüyor. Peki, Temmuz'da emekli maaşları kaç TL olacak? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte en yeni hesaplı tablo haberimizde!
Yeni maaşlar Haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek.
En düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek.