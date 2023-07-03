TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ SON DURUM! Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5.000 prim günü, 3600 günden emeklilik...

Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.