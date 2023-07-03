TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ SON DURUM! Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5.000 prim günü, 3600 günden emeklilik...
Torba yasa maddeleri ve içeriği gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtirken, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin de açıklamada bulundu. Peki; 3 Temmuz 2023 2. yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5.000 prim günü, 3600 günden emeklilik var mı? İşte, Torba yasa maddeleri ve içeriği son durum...
Temmuz ayı gelir gelmez yeni torba yasada son dakika gelişmeler araştırılmaya başlandı. Torba yasa maddeleri merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Meclis'e sunulması beklenen yasanın çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Peki Yeni torba yasa Meclis'ten ne zaman geçecek? Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5.000 prim günü, 3600 günden emeklilik...
TORBA YASA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamasında bulundu. Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
TORBA YASADA NELER VAR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi. Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.
Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.