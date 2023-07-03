15 günde 10 kilo verdiren Tuğba Ekinci diyeti! O formülle 56 kilo oldu! İşte yağlarınızdan tek çırpıda kurtulmanın yolu!

Şarkıcı Tuğba Ekinci son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşüt. Evin içinde bikinisiyle dolaşan Ekinci, estetik, silikon, botoks ve filtre kullanmadığını dile getirdi. Tuğba Ekinci'nin paylaşımına yorum yağarken tepkiler de gecikmedi. 290 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşım kısa sürece viral olurken Ekinci'nin zayıflık sırrı da merak konusu oldu. Peki Tuğba Ekinci formunu nasıl koruyor? İşte 15 günde 10 kilo verdiren diyet ve Tuğba Ekinci'nin merak edilen o formülü...