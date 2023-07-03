15 günde 10 kilo verdiren Tuğba Ekinci diyeti! O formülle 56 kilo oldu! İşte yağlarınızdan tek çırpıda kurtulmanın yolu!
Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Tuğba Ekinci gündem oldu. Paylaşımına ''Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın . No botox no estetik no Slikon no filitre'' notunu düşen Ekinci'ye tepkiler de geldi. Öte yandan 46 yaşındaki şarkıcının nasıl formunu koruduğu merak edildi. Paylaşımının sosyal medyayı sallamasının ardından açıklama yapan Tuğba Ekinci nasıl fit kaldığını anlattı. Yazın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi şu sıralar zayıflama ve fit kalma sırlarını araştırıyor. İşte Ekinci'nin formülü...
03.07.2023 18:24 - Son Güncelleme: 03.07.2023 18:24
Şarkıcı Tuğba Ekinci son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşüt. Evin içinde bikinisiyle dolaşan Ekinci, estetik, silikon, botoks ve filtre kullanmadığını dile getirdi. Tuğba Ekinci'nin paylaşımına yorum yağarken tepkiler de gecikmedi. 290 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşım kısa sürece viral olurken Ekinci'nin zayıflık sırrı da merak konusu oldu. Peki Tuğba Ekinci formunu nasıl koruyor? İşte 15 günde 10 kilo verdiren diyet ve Tuğba Ekinci'nin merak edilen o formülü...
Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Annesi hemşire olan Ekinci'nin babası ise inşaat mühendisidir.