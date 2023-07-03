Evlilik kredisi başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi bankalarda var? Faizsiz kredide yaş sınırı var mı?
Evlilik kredisi başvurularında son durum merak ediliyor. Evlenecek gençlere müjdeli haber geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Buna göre yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Peki Evlilik kredisi başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi bankalarda var? Faizsiz kredide yaş sınırı var mı? İşte gelişmeler...
150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler gibi sorular gençlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evleneceklere devlet desteği ile 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Krediden yararlanmak isteyenler faizsiz evlilik kredisi veren bankaları ve başvuru detaylarını merak ediyor. İşte faizsiz evlilik kredisinde son durum...
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM
Seçim vaadi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.