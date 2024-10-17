Esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000’den 7200’e...

Bağkur'lular için merakla beklenen düzenleme Meclis'in yeniden toplanmasıyla birlikte gündeme geldi. Torba Yasa kapsamındaki değişiklikler küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik koşullarını etkileyerek mevcut 9000 gün prim ödeme şartını 7200 güne düşürmeyi hedefliyor. Peki, bu değişiklik ne zaman gerçekleşecek? İşte Bağkur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son gelişmeler!

Bağkur Emeklilik Sistemi Nasıl?



2008 yılında yapılan reform ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı tek çatı altında SGK bünyesinde birleşti. Ancak bu birleşme her kurumun kendine özgü prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartlarının devam etmesine engel olamadı.