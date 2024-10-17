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Bulgaristan'da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

Bulgaristan'daki yaşam maliyetleri hakkında bilgi edinmek isteyenler özellikle ülkeye ait asgari ücret detaylarını merak ediyor. Peki Bulgaristan'da meslek gruplarına göre maaş skalası nasıl? İşte Bulgaristan'daki 2024 yılı asgari ücret, maaşlar ve yaşam maliyeti hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:13
Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

Bulgaristan 2024 yılı itibarıyla ekonomik büyüme ve istihdam alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Bu noktada asgari ücret ve ortalama maaşlar ülkedeki yaşam standartları açısından büyük önem taşıyor. Son zamanlarda Bulgaristan'da asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 2024 Bulgaristan asgari ücret ve ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...

Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

Bulgaristan'da asgari ücret ne kadar?

2024 yılında Bulgaristan'da asgari ücret 933 BGN olarak belirlenmiş durumda ve bu tutar yaklaşık 16.624 TL'ye tekabül ediyor. Bulgaristan'da asgari ücretle çalışanların sayısı toplam nüfusun yalnızca %14'ünü oluşturuyor bu da ekonomik yaşamın Balkan ülkelerine göre daha rahat olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

BULGARİSTAN'DAKİ ASGARİ ÜCRET DOLAR VE EURO CİNSİNDEN KAÇ TL?

Bulgar Levası (BGN): 933 BGN
Türk Lirası (TL): 16.624 TL
Amerikan Doları (USD): 515 USD
Euro (EUR): 476 EUR

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