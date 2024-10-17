Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

Bulgaristan 2024 yılı itibarıyla ekonomik büyüme ve istihdam alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Bu noktada asgari ücret ve ortalama maaşlar ülkedeki yaşam standartları açısından büyük önem taşıyor. Son zamanlarda Bulgaristan'da asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 2024 Bulgaristan asgari ücret ve ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...