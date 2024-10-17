Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2024 Bulgaristan ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı

Bulgaristan 2024 yılı itibarıyla ekonomik büyüme ve istihdam alanında önemli gelişmeler kaydediyor. Bu noktada asgari ücret ve ortalama maaşlar ülkedeki yaşam standartları açısından büyük önem taşıyor. Son zamanlarda Bulgaristan'da asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 2024 Bulgaristan asgari ücret ve ortalama maaş ne kadar? Mesleklere göre dağılımı nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...
Bulgaristan'da asgari ücret ne kadar?
2024 yılında Bulgaristan'da asgari ücret 933 BGN olarak belirlenmiş durumda ve bu tutar yaklaşık 16.624 TL'ye tekabül ediyor. Bulgaristan'da asgari ücretle çalışanların sayısı toplam nüfusun yalnızca %14'ünü oluşturuyor bu da ekonomik yaşamın Balkan ülkelerine göre daha rahat olduğunu gösteriyor.