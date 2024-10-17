CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK - 17 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel tutarları merak ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Temmuz-Eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. Peki, 17 Ekim Cuma yani bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 17 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...