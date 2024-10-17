CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK - 17 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel tutarları merak ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Temmuz-Eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. Peki, 17 Ekim Cuma yani bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 17 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?
16 Ekim Çarşamba günü 2 bin 945 lira olan gram altın 17 Ekim Perşembe günü 2 bin 943 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 710 lira iken, 4 bin 709 lira olarak güncellendi.