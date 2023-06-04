Torba yasa için tarih netleşti! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede! Yeni Meclis düğmeye basıyor

Emeklilere zam ve refah payı, kamu kesiminin maaşlarındaki artışlar (en düşük memur maaşından başlayarak), asgari ücretin yükseltilmesi, ev kadınlarının emeklilik fırsatı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamaların devamı gibi konular, 28. yasama döneminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Meclis tatil öncesinde bu konularda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi bekleniyor. İşte bu düzenlemeler arasında milyonlarca insanı ilgilendiren en önemli noktalar...