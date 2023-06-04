Torba yasa için tarih netleşti! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede! Yeni Meclis düğmeye basıyor
Haftaya hem yeni kabine hem de Meclis çalışmalarına başlayacak. TBMM'nin ana gündemi ekonomi olacak. Maaş ve kiralara ilişkin düzenlemeler çıkmadan Meclis tatile girmeyecek. Seçim öncesi gündeme getirilen vaatler arasında ekonomik konular hızla hayata geçirilmeye çalışılacak. Peki, hangi ekonomik reformlar hayata geçecek? Haberimizde madde madde yer verdik...
04.06.2023 16:35 - Son Güncelleme: 04.06.2023 16:35
Emeklilere zam ve refah payı, kamu kesiminin maaşlarındaki artışlar (en düşük memur maaşından başlayarak), asgari ücretin yükseltilmesi, ev kadınlarının emeklilik fırsatı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamaların devamı gibi konular, 28. yasama döneminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Meclis tatil öncesinde bu konularda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi bekleniyor. İşte bu düzenlemeler arasında milyonlarca insanı ilgilendiren en önemli noktalar...