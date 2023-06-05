81 ilde online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası kamu ve özel sektöre, hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire... İŞKUR'dan Haziran müjdesi, başladı!

İŞKUR Haziran yeni iş ilanları yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile kamu ve özel sektörde iş bulmak artık daha kolay. Tek tıkla online başvuru yapılabiliyor. Anlık olarak iş ilanları görüntülenebiliyor. Haziran ayına girmemizle birlikte güncel işe alımlar başladı. Yeni ilanlara bakıldığında garson, sekreter, temizlik görevlisi, silahlı, silahsız güvenlik personeli, kaynakçı, teknisyen, hemşire, aşçı, şoför, zabıta, memur kadrolarına yeni alımlar yapılacağı görülüyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen bu hafta bile işe alınabilir. İşte İŞKUR Haziran yeni iş ilanları: İstanbul, Ankara, İzmir, 81 il...