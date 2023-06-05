81 ilde online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası kamu ve özel sektöre, hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire... İŞKUR'dan Haziran müjdesi, başladı!
İŞKUR'dan Haziran müjdesi, başladı! 81 ilde online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası kamu ve özel sektöre, hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire ve daha onlarca meslekte alımlar yapılacak. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret kadar maaş alıyor ve ücretler tecrübeye ve mesleğe göre değişebiliyor. Peki İŞKUR yeni iş ilanları neler? İşte 81 il genelindeki yeni İŞKUR açık iş ilanlarının tümü ve başvuru şartları ile başvuru ekranı!
İŞKUR Haziran yeni iş ilanları yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile kamu ve özel sektörde iş bulmak artık daha kolay. Tek tıkla online başvuru yapılabiliyor. Anlık olarak iş ilanları görüntülenebiliyor. Haziran ayına girmemizle birlikte güncel işe alımlar başladı. Yeni ilanlara bakıldığında garson, sekreter, temizlik görevlisi, silahlı, silahsız güvenlik personeli, kaynakçı, teknisyen, hemşire, aşçı, şoför, zabıta, memur kadrolarına yeni alımlar yapılacağı görülüyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen bu hafta bile işe alınabilir. İşte İŞKUR Haziran yeni iş ilanları: İstanbul, Ankara, İzmir, 81 il...
İŞKUR HAZİRAN AYI YENİ İŞ İLANLARI 2023
İŞKUR aracılığı ile hastanelere çeşitli dallarda işçi, personel ve memur alımları yapılacak.
NASIL BAŞVURULUR?
İŞKUR üzerinden ilanlara başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubunu yazın ve ara seçeneğine tıklayın.