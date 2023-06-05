EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti!
Son dönemde, erken emeklilik hakkını kaçıranlar için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapıldığı gündeme gelmiştir. Bu çalışmaların odak noktası, 9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik süreçlerinde kademeli geçişin sağlanmasıdır. Öte yandan, çıraklık sigortasının EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında değerlendirilmesi de tartışılan konular arasındadır. Ancak, kademeli emeklilik şartları ve yaş sınırlarının nasıl belirleneceği konusunda henüz netlik kazanmamıştır. İşte, merak edilenler.
EYT sonrası milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlıyor, bu düzenleme sayesinde farklı meslek grupları arasında bir denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Uzmanlar yeni emeklilik sisteminin getirdiği değişiklikleri değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kademeli emeklilik sistemi üzerinde de duruluyor. Eğer sistem hayata geçerse yaş şartı kademeli olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak yeni düzenlemeler...
Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.