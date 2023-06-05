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Haberler Ekonomi EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti!

EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti!

Son dönemde, erken emeklilik hakkını kaçıranlar için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapıldığı gündeme gelmiştir. Bu çalışmaların odak noktası, 9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik süreçlerinde kademeli geçişin sağlanmasıdır. Öte yandan, çıraklık sigortasının EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında değerlendirilmesi de tartışılan konular arasındadır. Ancak, kademeli emeklilik şartları ve yaş sınırlarının nasıl belirleneceği konusunda henüz netlik kazanmamıştır. İşte, merak edilenler.

takvim.com.tr
05.06.2023 09:12 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:12
EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

EYT sonrası milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlıyor, bu düzenleme sayesinde farklı meslek grupları arasında bir denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Uzmanlar yeni emeklilik sisteminin getirdiği değişiklikleri değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kademeli emeklilik sistemi üzerinde de duruluyor. Eğer sistem hayata geçerse yaş şartı kademeli olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak yeni düzenlemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi ile daha sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi arasında emeklilik süreçleri açısından büyük bir fark ortaya çıkabilmektedir.

EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.

EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

Bu durum, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmalarına neden olmaktadır.

EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

Aralarında sadece birkaç günlük bir fark olsa bile, emeklilik yaşında 15-16-17 yıllık bir ayrım oluşabilmektedir.

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