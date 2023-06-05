EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti!

EYT sonrası milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlıyor, bu düzenleme sayesinde farklı meslek grupları arasında bir denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Uzmanlar yeni emeklilik sisteminin getirdiği değişiklikleri değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kademeli emeklilik sistemi üzerinde de duruluyor. Eğer sistem hayata geçerse yaş şartı kademeli olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak yeni düzenlemeler...